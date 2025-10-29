Omicidio Mattia Minguzzi: la Procura di Istanbul impugna la sentenza, due ragazzi tornano liberi

La Turchia non si rassegna: la Procura fa appello dopo le assoluzioni

La Procura generale di Istanbul ha presentato appello contro la sentenza sul caso di Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni, ucciso a gennaio in un mercatino di Kadikoy.

Due dei quattro imputati, entrambi quindicenni, sono stati condannati a 24 anni per omicidio premeditato, mentre gli altri due sono stati assolti e scarcerati, decisione che ha provocato indignazione nella famiglia e nell’opinione pubblica turca.

Secondo l’accusa, i quattro ragazzi agirono insieme: avrebbero individuato Mattia e partecipato all’aggressione, nata da una banale lite. Il giovane, figlio dello chef riminese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morì dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva.