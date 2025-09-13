Omicidio Paganelli, lunedì inizia il processo a Rimini

Louis Dassilva unico imputato: la moglie difende la sua innocenza, attesa per la super perizia fonica

Dopo quasi due anni di indagini e cinque incidenti probatori, si apre lunedì in Corte d’Assise a Rimini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nell’ottobre 2021. Alla sbarra c’è Louis Dassilva, 35enne senegalese, in carcere da oltre un anno come unico imputato.

Dassilva continua a proclamarsi innocente e, secondo la moglie Valeria Bartolucci, “è deciso a dimostrarlo in aula”. Bartolucci, rientrata da un viaggio in Senegal presso la famiglia del marito, denuncia il peso dello stigma: “Siamo stati marchiati come assassini, quando in Italia vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio”.

Il processo si annuncia lungo e complesso, con attese anche sulla super perizia fonica che potrebbe rivelarsi decisiva. La moglie sarà presente in aula, convinta che emergerà la verità: “Mi aspetto che i giudici perseguano la giustizia, per Pierina e per Louis”.