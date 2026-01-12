Altarimini

Omicidio Paganelli, oggi la settima udienza: attesa Valeria Bartolucci

Tra i testimoni attesi Valeria Bartolucci, recentemente iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni

A cura di Glauco Valentini Redazione
12 gennaio 2026 09:06
Riprende oggi, lunedì 12 gennaio, in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Tra i testimoni attesi Valeria Bartolucci, recentemente iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni, che risponderà alle domande del pm e delle parti. In aula anche alcuni residenti della zona, tra cui il vicino Emanuele Neri, ripreso da una telecamera di farmacia, e la moglie. Saranno ascoltati inoltre investigatori, consulenti tecnici, periti delle videocamere e un investigatore privato incaricato nei giorni successivi al delitto.

