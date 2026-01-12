Omicidio Paganelli, oggi la settima udienza: attesa Valeria Bartolucci

Tra i testimoni attesi Valeria Bartolucci, recentemente iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni

Riprende oggi, lunedì 12 gennaio, in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Tra i testimoni attesi Valeria Bartolucci, recentemente iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni, che risponderà alle domande del pm e delle parti. In aula anche alcuni residenti della zona, tra cui il vicino Emanuele Neri, ripreso da una telecamera di farmacia, e la moglie. Saranno ascoltati inoltre investigatori, consulenti tecnici, periti delle videocamere e un investigatore privato incaricato nei giorni successivi al delitto.