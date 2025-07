Omicidio Pierina: Il 7 Luglio la svolta per Dassilva tra rinvio a giudizio e scarcerazione

Parte civile si sono costituiti i figli della vittima, assistiti dagli avvocati Monica e Marco Lunedei

Il 7 luglio si deciderà se Louis Dassilva, 35enne senegalese, sarà rinviato a giudizio per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, accoltellata a Rimini il 3 ottobre 2023. Dassilva è in carcere da quasi un anno; se non sarà fissata un'udienza entro il 15 luglio, potrebbe essere scarcerato.

Il Gup Raffaele Deflorio ha rinviato la decisione per permettere al pm Daniele Paci di precisare le aggravanti contestate (premeditazione, crudeltà, futili motivi), che la difesa – avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi – ritiene troppo generiche.

La difesa ha anche sollevato eccezioni su intercettazioni e notifiche che, se accolte, potrebbero invalidare alcune prove. Parte civile si sono costituiti i figli della vittima, assistiti dagli avvocati Monica e Marco Lunedei. Testimone chiave è la nuora Manuela Bianchi, difesa dallo studio Barzan, indagata per favoreggiamento e in passato legata sentimentalmente a Dassilva.