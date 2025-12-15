Omicidio Pierina: in aula la nipote sedicenne, testimone chiave
Ricomincia il processo per l'omicidio Paganelli
A cura di Redazione
15 dicembre 2025 08:09
Riparte oggi davanti alla Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino. Nella sesta udienza è attesa la testimonianza della nipote Giorgia Saponi, all’epoca 16enne, considerata alibi chiave per Manuela Bianchi e Loris Bianchi, presenti in casa la sera del delitto.
In aula anche alcune amiche di Manuela, il confidente Fabio Ranocchini e gli agenti della Scientifica. Il processo vede come unico imputato Louis Dassilva. Domani spazio alla discussione sulla super perizia fonica relativa ai rumori e alle urla registrate dalla telecamera del garage la sera dell’omicidio.