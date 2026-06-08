Omicidio Pierina Paganelli, atteso il verdetto: martedì l’ultima udienza

In Corte d’Assise le repliche e poi la camera di consiglio per il verdetto su Louis Dassilva. Rinvio ad ottobre per l’udienza a carico della moglie Valeria Bartolini per sciopero degli avvocati

Si terrà domani, 9 giugno, l'ultima udienza di Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, accoltellata la sera del 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino. Il processo, riferisce Ansa, non subirà modifiche nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, visto che Louis Dassilva, unico imputato, è detenuto dal 16 giugno del 2024.

Domani è infatti l'udienza delle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa, il pm Daniele Paci, poi la Corte presieduta dal giudice Fiorella Casadei si ritirerà in camera di consiglio per uscirne con una decisione che verrà comunicata con lettura di dispositivo.

Per lo sciopero degli avvocati è stata invece rinviata ad ottobre, l'udienza nei confronti di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva. Difesa dall'avvocata Chiara Rinaldi, è a processo per diffamazione aggravata e minacce anche per alcune frasi proferite durante l'arresto del marito, alla presenza degli agenti della polizia di Stato, nei confronti di Manuela Bianchi, nuora di Pierina legata sentimentalmente per un periodo a Dassilva. "Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno di acido, ci vuole poco a comprare un'arma a San Marino".

La moglie di Dassilva era stata inizialmente denunciata anche per stalking dall'avvocata di Bianchi, Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, ma la gip Raffaella Ceccarelli aveva archiviato, mentre per le altre ipotesi di reato il pm Luca Bertuzzi ne aveva disposto la citazione diretta davanti al giudice monocratico, Luca Gessaroli