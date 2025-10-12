Omicidio Taormina, fermato un 28enne a Cruillas: Trovata la pistola
Il sospettato è stato condotto in caserma per l’interrogatorio
A cura di Redazione
12 ottobre 2025 12:23
È stato fermato a Cruillas un 28enne sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte in via Spinuzza, nel quartiere Olivella di Palermo. L’uomo è stato trovato dai carabinieri nell’abitazione della compagna, in via Nino Geraci, dove si trovava anche il figlio piccolo.
Durante la perquisizione è stata rinvenuta una pistola detenuta illegalmente, ora sequestrata per verificare se sia l’arma del delitto. Il sospettato è stato condotto in caserma per l’interrogatorio. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del delitto potrebbe esserci un presunto screzio tra la vittima e la moglie del fermato.