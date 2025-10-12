Omicidio Taormina, fermato un 28enne a Cruillas: Trovata la pistola

Il sospettato è stato condotto in caserma per l’interrogatorio

È stato fermato a Cruillas un 28enne sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte in via Spinuzza, nel quartiere Olivella di Palermo. L’uomo è stato trovato dai carabinieri nell’abitazione della compagna, in via Nino Geraci, dove si trovava anche il figlio piccolo.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta una pistola detenuta illegalmente, ora sequestrata per verificare se sia l’arma del delitto. Il sospettato è stato condotto in caserma per l’interrogatorio. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del delitto potrebbe esserci un presunto screzio tra la vittima e la moglie del fermato.