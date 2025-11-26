Omicidio Voghera: chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore leghista Massimo Adriatici

La richiesta della Procura di Pavia

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha richiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione per Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera. Adriatici è attualmente a processo, con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, cittadino marocchino di 39 anni.

Il fatto risale alla sera del 20 luglio 2021, quando in piazza Meardi, a Voghera (Pavia), dalla pistola dell’ex assessore partì il colpo che colpì mortalmente El Boussettaoui. L’episodio scatenò un acceso dibattito politico e sociale, data la presenza di un amministratore pubblico coinvolto in un fatto di sangue, e la circostanza che Adriatici fosse regolarmente armato.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, lo sparo non sarebbe stato accidentale, mentre la difesa ha sempre sostenuto la tesi di un colpo partito in modo involontario durante una colluttazione. Il rito abbreviato scelto dall’imputato prevede una possibile riduzione della pena in caso di condanna.

La decisione del giudice è attesa nelle prossime settimane.