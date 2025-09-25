On. Beatriz Colombo interviene sul caso Flotilla e sugli aiuti a Gaza

“L’Italia ha già garantito sostegno a Gaza in sicurezza, servono gesti concreti e non simbolici”.

L'On. Beatriz Colombo (FdI) in una nota stampa, interviene sulla vicenda degli italiani imbarcati sulla Flottilla. Punta il dito verso la sinistra accusandola di strumentalizzare la questione palestinese per fini elettorali "Quando si è privi di argomenti" afferma "si ricorre alla propaganda e alla provocazione". Difende l’operato del ministro Crosetto e critica la Flotilla di Croatti, definendola un gesto propagandistico e rischioso per cittadini e militari italiani.

La nota stampa dell'On. Beatriz Colombo

La strumentalizzazione della questione palestinese da parte della sinistra è evidente: si tenta di mettere in difficoltà il Governo e di distogliere l’attenzione dalle elezioni regionali. Quando si è privi di argomenti si ricorre alla propaganda e alla provocazione.

Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere l’Italia che non si volta dall’altra parte quando si tratta di proteggere i nostri connazionali — anche quando questi cercano in tutti i modi di non essere in sicurezza. Il Ministro Crosetto ha agito tempestivamente ed ha fatto ciò che era giusto: non “dopo” le proteste delle opposizioni, ma nella piena responsabilità del ruolo.

Rimaniamo tuttavia interrogativi e preoccupati: perché non consegnare gli aiuti a Cipro? Qual è la vera motivazione? È un atto simbolico o propaganda? È ora di responsabilità: dove vuole arrivare il collega Croatti e la Flotilla — alla guerra? Perché esporre i nostri militari e i nostri cittadini a rischi inutili? Era veramente indispensabile mettere a repentaglio l’incolumità di italiani per portare aiuti a Gaza?

Il Governo ha già sostenuto in modo significativo la popolazione della Striscia: siamo in grado, in poche ore, di portare aiuti in sicurezza. La politica responsabile non si misura con gesti clamorosi e pericolosi, ma con efficacia, preparazione e tutela delle persone. Spero che Marco ed i suoi amici ascoltino questo appello ed accettino il consiglio del Governo!