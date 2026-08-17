Onde di Vino, Bellaria Igea Marina brinda al successo della terza edizione

Tra vino, cibo, musica e fuochi d’artificio, la manifestazione ha richiamato migliaia di persone in due giorni

È stata una grande festa dedicata al vino, al buon cibo, alla musica e alla convivialità la terza edizione di Onde di Vino 2026, che si è svolta a Bellaria Igea Marina il 13 ed il 14 agosto.

Protagoniste della manifestazione sono state le cantine vinicole, del territorio e non solo, presenti con 22 banchi e circa 40 vini in degustazione. Complessivamente sono stati circa duemila i calici alzati durante la manifestazione. A fare da cornice alle degustazioni, un programma ricco di appuntamenti con tanto cibo, musica e intrattenimento, culminato anche nello spettacolo dei fuochi d’artificio.

Secondo le prime stime, nelle due giornate di Onde di Vino si sono registrate tra le 5 e le 6 mila presenze.

L’iniziativa è stata realizzata da GM Group, insieme al Comune di Bellaria Igea Marina, alla Fondazione Verdeblu, alla Strada dei Vini e ai produttori vinicoli che hanno partecipato all’evento.

Al termine della manifestazione, Mirco Guidi di Gm Group ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della terza edizione, dai partner agli operatori, dai produttori alle persone che hanno partecipato, trasformando Onde di Vino in una grande festa del territorio.