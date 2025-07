Onorino Tiburzi Quartet apre il Riccione Summer Jazz con un omaggio alle leggende del jazz

Un concerto e una mostra per riscoprire il ruolo di Riccione come culla del jazz italiano e internazionale negli anni ’80

È tutto pronto per la terza edizione di “Riccione Summer Jazz”, che dal 26 luglio al 3 agosto porterà in piazzale Ceccarini i grandi nomi del jazz italiano e internazionale.

Ad anticipare il festival dedicato al genere musicale che affonda le radici nella cultura afroamericana e che ha profondamente influenzato l’immaginario contemporaneo, arrivano due appuntamenti imperdibili: la straordinaria mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80” e il concerto dell’Onorino Tiburzi Quartet. Due eventi promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione musicale Gaspare Tirincanti, con l’intento di ampliare e approfondire il progetto in una prospettiva multidisciplinare e diffusa, capace di abbracciare non solo la musica, ma anche l’arte visiva, la documentazione storica e la memoria collettiva.

“Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”: il 25 luglio l’inaugurazione della mostra a Villa Franceschi

Venerdì 25 luglio alle 18:30, presso la Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi, inaugura la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”, ideata e coordinata da Giorgio Conti, con fotografie di Flavio Marchetti, testimone diretto di quella straordinaria stagione culturale. Una narrazione fotografica che racconta, attraverso intensi scatti in bianco e nero, l’epoca in cui Riccione divenne un punto di riferimento per il jazz internazionale, grazie all’attività del Blue Note Arci Jazz Club, che portò in città alcuni tra i più grandi nomi della scena mondiale.

Le sale della villa si animeranno con i volti dei protagonisti che, tra il 1980 e il 1986, presero parte alle rassegne musicali del Blue Note Arci Jazz Club, immortalati dall’obiettivo di Marchetti.

Il progetto espositivo si arricchisce inoltre del video “Remembering. Trent’anni di jazz a Riccione e dintorni (1980–2010)”, curato da Gianni Fabbri e Secondo Casadei: un racconto visivo e sonoro delle esibizioni più significative di quel periodo, capace di restituire una narrazione corale e coinvolgente. Accanto a Flavio Marchetti, anche Gianni Fabbri, Onorino Tiburzi, Teresio Troll e altri protagonisti locali furono tra gli animatori di quella stagione irripetibile, contribuendo oggi al recupero e alla valorizzazione della memoria storica musicale della città.

Il testo introduttivo del catalogo della mostra nasce da un dialogo originale tra Giorgio Conti e DeepSeek, il modello di intelligenza artificiale sviluppato in Cina.

“Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80” sarà visitabile dal 26 luglio al 7 settembre nei seguenti orari: fino al 3 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24, dal 4 agosto al 7 settembre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 20 alle 24.

Onorino Tiburzi Quartet in concerto con “Bravo Jazz Riccione Memories”: il 25 luglio in piazzale Ceccarini

L’anteprima della jazz week riccionese prosegue venerdì 25 luglio con un altro appuntamento imperdibile: alle 21:30 in piazzale Ceccarini andrà in scena il concerto “Bravo Jazz Riccione Memories”, interpretato dall’Onorino Tiburzi Quartet, composto da Onorino Tiburzi (contrabbasso), Samuele Garofoli (tromba), Massimo Manzi (batteria) e Roberto Stefanelli (pianoforte).

Un evento musicale che celebra l’apertura del festival e che si inserisce come parte integrante del progetto espositivo: un momento performativo capace di restituire, attraverso la musica dal vivo, le atmosfere, le suggestioni e lo spirito evocati dalla mostra fotografica. Il repertorio rende omaggio ai grandi maestri del jazz – da Miles Davis a Charles Mingus – che segnarono le memorabili serate illustrate nella rassegna Bravo Jazz negli anni d’oro, rafforzando il legame profondo tra la storia del jazz e la città di Riccione, tra la musica e la memoria collettiva della comunità.

Il prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna conferma il valore di Riccione Summer Jazz Festival come eccellenza artistica radicata nel territorio. L’Amministrazione comunale, rafforzata da questo riconoscimento, sostiene e promuove un progetto che, oltre a valorizzare la memoria condivisa e la cultura che nasce dal territorio e dall’associazionismo riccionese, contribuisce a fare della musica un elemento identitario della città.