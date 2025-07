Open Arms: la Procura di Palermo ricorre in Cassazione contro l’assoluzione di Salvini

Presentato un "ricorso per saltum" per chiedere alla Suprema Corte di rivedere direttamente la sentenza di assoluzione dell’ex ministro dell’Interno

La Procura di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, relative alla vicenda della nave Open Arms del 2019. L’ex ministro dell’Interno era stato giudicato non colpevole dal tribunale di Palermo per aver impedito lo sbarco di migranti soccorsi dall’ONG spagnola.

Il ricorso depositato è un “ricorso per saltum”, strumento che consente di saltare il grado di appello e chiedere una decisione diretta della Suprema Corte. La Procura contesta i presupposti della sentenza di primo grado e chiede una valutazione immediata da parte della Cassazione, ritenendo che sussistano motivi di diritto rilevanti.

Ora spetterà alla Cassazione decidere se confermare l’assoluzione o riaprire il caso.