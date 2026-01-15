Open Day 2026 all’Università di San Marino: due giorni per scoprire l’Ateneo

Venerdì 20 e sabato 21 febbraio i futuri studenti potranno visitare corsi, laboratori e spazi dell’università e dialogare con docenti e studenti

L’edizione 2026 degli Open Day dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Sarà l’occasione per scoprire le caratteristiche e specificità dei corsi di laurea triennali e magistrali dell’Ateneo sammarinese, esplorare gli spazi nei quali si svolgono lezioni e laboratori, conoscere le opportunità di tirocinio e i semestri all’estero. Dialogando con i docenti e gli attuali studenti, gli ospiti potranno approfondire inoltre i valori della comunità universitaria, le prospettive di carriera e non solo.

Coinvolti i programmi in Design, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, Ingegneria Gestionale, Comunicazione e Digital Media, reduci da un 2025 nel quale gli iscritti hanno usufruito di un’ampia serie di iniziative e concorsi in ambito locale e internazionale. Nella cornice di una serie di contest hanno infatti elaborato il concept del padiglione di San Marino all’Expo 2025 Osaka (3,8 milioni di visitatori) e la nuova veste grafica del bancomat di Cassa di Risparmio, partecipando inoltre alla Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo e al POPRI Youth Project, dedicato alle idee imprenditoriali e inserito nel circuito della strategia dell’Unione Europea per la regione adriatico - ionica. Diversi i premi assegnati alle migliori tesi di laurea, a dimostrazione dell’attenzione rivolta alla valorizzazione dei talenti, in un ambiente aggiornato sui più recenti sviluppi in campo tecnologico, sociale e non solo attraverso ricerche, congressi, workshop e altri approfondimenti.

Gli Open Day 2026 si svolgeranno a ingresso libero. A San Marino Città nelle sedi di contrada Omerelli 20 (Design) e viale Onofri 87 (Comunicazione e Digital Media). A Dogana in via Consiglio Sessanta 99, al terzo piano della torre B (Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio). A chi sta per concludere il proprio percorso nelle Scuole Superiori l’iniziativa offre la possibilità di raccogliere informazioni utili per una scelta consapevole e in linea con le proprie ambizioni e peculiarità. Gli studenti universitari che stanno terminando il programma triennale potranno invece valutare se, come e dove proseguire gli studi con una magistrale.