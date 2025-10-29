Open day a numero chiuso all’Istituto Einstein di Rimini. La protesta di una mamma: "pochi posti"

Solo 360 posti disponibili e prenotazione tramite click day

Una nostra lettrice di Rimini ha contattato la nostra redazione segnalando il disagio per le modalità dell’open day dell’Istituto Scientifico Einstein, previsto dal prossimo novembre. L’evento, pensato per aiutare gli studenti nella scelta della scuola superiore, prevede 90 posti per ciascuna delle quattro date disponibili, con un totale di 360 posti complessivi, e l’assegnazione tramite un click day online.

"L'ulteriore beffa è il clik day" scrive la nostra lettrice "a cui noi genitori dobbiamo sottoporci per consentire ai nostri figli di poter visitare un istituto superiore ritenuto uno dei migliori a Rimini. Mi chiedo: ma l'open day non è nato per aiutare i ragazzi nella scelta della scuola? perché questo Istituto decide

in autonomia di consentire solo a 360 studenti di poter visitare la scuola?

E se non riesco a prendere il posto, cosa dovrò dire a mia figlia? Che la mamma non è stata abbastanza

veloce con la tastiera, oppure che non avevo la rete internet veloce ? Il tema non è per niente banale".