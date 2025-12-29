Open Day vaccinale a Rimini: antinfluenzale, anti-COVID e altre vaccinazioni

Martedì 30 dicembre, accesso libero e senza prenotazione presso la sede Ausl "Colosseo"

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani della prevenzione nazionale e regionale.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Rimini organizza un altro Open Day, durante il quale è possibile presentarsi anche senza appuntamento, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale e anti-COVID, per le quali è ancora forte la raccomandazione stagionale, ma anche a tutte le altre vaccinazioni consigliate per età o per condizione di rischio.

L’iniziativa si svolge martedì 30 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.30, all’ambulatorio vaccinazioni adulti della sede Ausl "Colosseo" di Rimini (via Coriano 38, scala D), con accesso libero e senza prenotazione.

Dalle attività di sorveglianza attiva condotte da AUSL Romagna emerge che la circolazione dell’influenza è in intensificazione. Attualmente i virus influenzali circolanti sono quelli di tipo A, H3N2 e H1N2, entrambi presenti nel vaccino. È importante vaccinarsi contro l’influenza per ridurre il rischio di forme gravi che richiedono assistenza ospedaliera e ricoveri, anche in terapia intensiva, per sé stessi e per le persone fragili con cui si è a contatto. L’invito all’open day è aperto a tutta la popolazione adulta.

Si ricorda inoltre la gratuità della vaccinazione contro l’Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960 a prescindere dalla presenza di patologie e fattori di rischio.

Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o rivolgendosi direttamente agli ambulatori vaccinali in occasione degli open day.

Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail:

[email protected] .

Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.