OpenAI e Microsoft: intesa preliminare sulla nuova fase della partnership

Firmato un memorandum d’intesa non vincolante: verso un accordo definitivo dopo mesi di trattative

OpenAI e Microsoft hanno raggiunto un accordo preliminare per avviare la prossima fase della loro alleanza strategica. Le due società hanno infatti sottoscritto un memorandum d’intesa non vincolante e, come si legge in una nota congiunta, “lavorano attivamente per finalizzare i termini contrattuali di un accordo definitivo”.

“Restiamo concentrati sull’offerta dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per tutti, sulla base del nostro impegno condiviso per la sicurezza”, si legge nel comunicato.

L’intesa arriva dopo mesi di trattative, durante i quali OpenAI ha puntato a ottenere il via libera di Microsoft alla trasformazione della società in un’impresa a scopo di lucro. Il nuovo accordo, una volta definito nei dettagli, segnerà un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra le due aziende, che da tempo condividono investimenti e sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale.