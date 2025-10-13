Operaio 29enne muore colpito da un tornio nel Bolognese

A San Giorgio di Piano, l'allarme dato dai colleghi

Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Come riporta l'Ansa, la vittima, originaria del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche, che ha sede nella zona industriale di Stiatico. Da una prima ricostruzione, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario gli sarebbe finito sulla testa. Dopo l'allarme dei colleghi è intervenuto il 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl.