Operaio albanese di 59 anni muore dopo la caduta dall’impalcatura a Rimini

L’incidente in via Coletti. L’uomo era stato trasportato al Bufalini di Cesena in condizioni disperate

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, in via Coletti 152 a Rimini. Un operaio albanese di 59 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura mentre erano in corso lavori di ristrutturazione in una palazzina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un mancamento prima di precipitare. Alcune persone lo avrebbero visto a terra con le gambe fuori dal balcone e avrebbero quindi dato l’allarme, chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno a lungo praticato le manovre di rianimazione. L’operaio è stato quindi intubato. Anche l’elicottero di soccorso è intervenuto, atterrando in un campo nelle vicinanze. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, il 59enne è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della caduta.