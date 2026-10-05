Grave incidente sul lavoro a Rimini: 50enne cade da un'impalcatura. Trasportato in elicottero al Bufalini

Rianimato e intubato sul posto, è stato portato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, in via Coletti 152 a Rimini. Un operaio di circa 50 anni è caduto da un’impalcatura mentre erano in corso lavori di ristrutturazione in una palazzina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un mancamento prima di precipitare. Alcune persone lo avrebbero visto a terra con le gambe fuori dal balcone e avrebbero quindi chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno a lungo praticato le manovre di rianimazione, al termine delle quali l’uomo è stato intubato. Anche l’elicottero di soccorso è intervenuto, atterrando in un campo nelle vicinanze. Una volta stabilizzato, l’operaio è stato caricato a bordo e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni molto gravi.

Sul luogo è intervenuta anche la Medicina del lavoro che, insieme alla Polizia di Stato, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.