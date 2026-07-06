Operativi i presidi nautici estivi dei Vigili del Fuoco lungo la costa romagnola e ferrarese

Attivi a Cesenatico, Rimini e Porto Garibaldi per tutta la stagione balneare

Sono operativi i presidi nautici estivi dei Vigili del Fuoco a Cesenatico, Rimini e Porto Garibaldi, lungo la costa romagnola e ferrarese. Il servizio, attivo per tutta la stagione balneare, mette in campo personale specializzato nel soccorso acquatico, pronto a intervenire in caso di difficoltà di bagnanti o imbarcazioni. Ogni presidio è dotato di un gommone da soccorso e di una moto d'acqua. A gestire la copertura delle rispettive località sono i comandi dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, in collaborazione con la Guardia Costiera