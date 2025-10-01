Operazione antidroga, sgominata rete attiva anche a Rimini: 9 arresti e 18 indagati

La banda riforniva di cocaina e hashish le province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Treviso: sequestrati 10 chili di stupefacenti e 100mila euro in contanti

I carabinieri di Ravenna hanno stroncato un imponente traffico di droga, in particolare hashish e cocaina che arrivava a chili in città: l'operazione, come riporta Ansa, ha portato complessivamente a 18 indagati e nove persone arrestate. Le misure sono state eseguite dall'alba dai militari del comando provinciale di Ravenna, con il supporto del 5º Reggimento Carabinieri "Emilia Romagna", delle unità antidroga del Nucleo Cinofili di Bologna e il supporto aereo fornito dal 13º Nucleo Elicotteri di Forlì. Sono state eseguite nove ordinanze di custodia in carcere e diciassette perquisizioni volte a smantellare un sodalizio criminale composto da italiani e nordafricani, finalizzato allo spaccio di cocaina e hashish nelle province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Treviso tra il 2023 ed il 2024. Le indagini - durate un anno - sono state svolte in coordinamento con la Procura di Ravenna e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna dal Nucleo Operativo radiomobile di Ravenna. Sono stati sequestrati oltre dieci chili di droga, circa centomila euro in contanti e arrestate in flagranza sei persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti gli arrestati nella fase esecutiva delle custodie cautelari sono negli istituti penitenziari di Ravenna e Forlì.