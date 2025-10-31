Opere anti-alluvione: Ventena in sicurezza, completati 3 interventi a San Giovanni in Marignano

630mila euro in campo per la difesa spondale e la messa in sicurezza

A San Giovanni in Marignano si sono conclusi tre interventi di messa in sicurezza del torrente Ventena, nell’ambito delle opere di ricostruzione post alluvione del maggio 2023. I lavori, curati dall’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono stati finanziati con 630mila euro, provenienti in parte dalla struttura commissariale (300mila euro) e in parte dal Fondo di coesione e sviluppo (330mila euro).

Gli interventi hanno riguardato la risagomatura di 200 metri di scarpata in via Canavino, il rafforzamento delle difese idrauliche e la rimozione della vegetazione infestante. In via Veneto è stata installata una paratoia a tenuta idraulica, mentre in via Marignano si è proceduto al taglio selettivo degli alberi e alla realizzazione di una nuova difesa di sponda per proteggere le aree abitate.

Intanto proseguono i lavori per la cassa di espansione del Ventena, un’infrastruttura strategica da 9,3 milioni di euro finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il primo stralcio, da oltre 7 milioni, è in corso; il secondo, da 2 milioni, partirà a novembre.

L’opera, progettata “in linea” e dotata di un moderatore di portata, consentirà di regolare automaticamente il flusso d’acqua e ridurre il rischio di piene, senza ricorrere a grandi strutture in cemento armato. L’intervento prevede anche la riqualificazione ambientale dell’area fluviale, con nuove piantumazioni e la creazione di un parco pubblico lungo il corso del torrente.

Tutte le informazioni sui cantieri e gli interventi di sicurezza idraulica in Emilia-Romagna sono disponibili sul portale “Territorio sicuro”.