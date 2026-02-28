Ordine di carcerazione da Trieste: fermato 34enne a Riccione

L'arresto è avvenuto nell'ambito dei servizi di controllo del territorio

Nell’ambito dei servizi ad alto impatto della Polizia di Stato per il controllo e il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica, verso le ore 21.00 di sabato 21 febbraio un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione, nel territorio del Comune di Rimini, ha proceduto al controllo degli occupanti di un’autovettura che circolava nei pressi del porto canale.

Gli accertamenti, estesi oltre che al conducente anche a tutti i passeggeri, hanno permesso di constatare che uno di essi, cittadino rumeno classe 1992, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria di Trieste nel 2025, in esecuzione di una sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di ricettazione.

Accompagnato presso gli uffici della Questura di Rimini, l’uomo è stato identificato e trattenuto per essere poi associato alla locale casa circondariale nella mattinata di domenica.