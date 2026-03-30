Orgoglio italiano e sammarinese: il record di Antonelli unisce i territori
Kimi Antonelli nella leggenda: è il primo Under 20 a guidare la Formula 1
A 19 anni Kimi Antonelli entra nella storia: dopo la vittoria in Cina conquista anche il Giappone e vola in testa al Mondiale di Formula 1. Un’impresa che mancava a un italiano dal 1952, quando ci riuscì Alberto Ascari.
Partito dalla pole, Antonelli scivola fino al sesto posto, ma rimonta con freddezza e approfitta della safety car per prendersi la leadership. Alle sue spalle George Russell, mentre la Ferrari chiude terza con Charles Leclerc.
Entusiasmo dalle istituzioni: il presidente regionale Michele de Pascale esalta “una storia che parla della nostra terra”. Dalla San Marino, dove il pilota vive, il segretario Rossano Fabbri sottolinea: “Primo under 20 a riuscirci, impresa eccezionale”.
Antonelli resta cauto: “Troppo presto pensare al Mondiale, ma siamo sulla strada giusta”. Intanto l’Italia ritrova un protagonista assoluto.