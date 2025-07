Orrore in famiglia nell'Alta Valmarecchia: anni di violenze davanti alle figlie

Un 43enne riminese è accusato di maltrattamenti: aggrediva la convivente anche ubriaco e di notte

Un 43enne riminese è accusato di anni di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, con cui ha quattro figlie piccole. Le violenze, spesso accompagnate da minacce di morte e insulti, avvenivano anche davanti alle bambine, soprattutto quando l’uomo rincasava ubriaco e pretendeva rapporti sessuali. In caso di rifiuto, reagiva con aggressioni fisiche, lanci di oggetti e intimidazioni. L’episodio più grave è avvenuto il 29 giugno, quando la madre dell’uomo ha chiamato i carabinieri dopo aver udito le urla delle nipoti. La donna ha denunciato tutto, e il gip ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa, situata in Alta Valmarecchia, il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico. Ora è indagato per maltrattamenti in famiglia.