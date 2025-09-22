Orsini attacca il Green Deal: "La più grande cavolata mai fatta"

Il presidente di Confindustria al Cersaie: "In Europa manca lo studio di impatto, serve un patto di responsabilità sociale"

«Siamo tutti d'accordo che il Green Deal è la più grande cavolata che potevamo fare». Con queste parole, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha duramente criticato il piano europeo per la transizione ecologica durante il suo intervento alla 42esima edizione del Cersaie, in corso a Bologna.

Secondo Orsini, a differenza di quanto avviene nel mondo delle imprese, dove il lancio di un prodotto è sempre preceduto da un’analisi degli effetti sul mercato e sulla produzione, in Europa sarebbe mancato un serio studio di impatto sulle conseguenze delle misure introdotte dal Green Deal.

Pur ribadendo la sua posizione critica, Orsini ha voluto sottolineare la sua fiducia nel progetto comunitario: «In Europa serve un patto di responsabilità sociale tra tutti i partiti. E lo dico da europeista convinto, perché non si dica che Orsini non crede più nell’Europa. Io ci credo».

Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito sulla sostenibilità delle politiche ambientali europee e sulla necessità di conciliare gli obiettivi green con la competitività del sistema produttivo.