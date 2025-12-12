Rimini, rintracciato il detenuto evaso: era nella stessa ex colonia in cui era stato arrestato
È durata qualche ora la fuga del detenuto, un 38enne magrebino
Il 38enne di nazionalità magrebina, detenuto ai Casetti ed evaso questa mattina (venerdì 12 dicembre), mentre era piantonato dagli agenti della Penitenziaria in ospedale, per una visita urgente, è stato rintracciato nel pomeriggio, qualche ora dopo l'evasione. L'uomo si era rifugiato nello stesso luogo in cui era stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì (10-11 dicembre): è stato quindi trovato e messo nuovamente in manette dalla Polizia Penitenziaria e dalla Squadra Volante. Ora è di nuovo in carcere ai Casetti. Il 38enne deve scontare un cumulo di pene di tre anni e mezzo per rapine improprie.