Orso marsicano di 150 kg investito e ucciso sulla statale in Abruzzo

L'esemplare di età compresa tra 4 e 6 anni è morto dopo lo scontro con almeno due veicoli sulla Sora-Avezzano

Un orso bruno marsicano è morto ieri sera in seguito a un incidente stradale sulla strada statale Sora-Avezzano, nei pressi dell'uscita Le Rosce, al chilometro 27. L'animale, un esemplare adulto di età stimata tra i 4 e i 6 anni, è probabilmente deceduto sul colpo a causa del trauma subito, come confermato dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto almeno due veicoli. Il luogo dell'investimento si trova al di fuori sia dei confini del Parco nazionale sia dell'area contigua, rendendo più difficile la protezione della fauna selvatica in quelle zone adiacenti alle strade principali.

La morte dell'orso bruno marsicano, specie protetta e a rischio di estinzione, evidenzia ancora una volta i rischi legati alla presenza di strade ad alto traffico in aree frequentate da fauna selvatica. Le autorità locali e il Parco nazionale stanno valutando misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti.