“Osteria Giacobazzi” travolge il pubblico a Riccione

Sul palco trasformato in osteria, il pubblico diventa protagonista tra battute schiette, musica e allegria senza filtri

Una serata da ricordare, di quelle che sanno di casa, di tavolate lunghe e risate senza freni. “Osteria Giacobazzi”, andata in scena ieri sera al Palazzo dei Congressi, ha fatto centro, regalando al pubblico oltre due ore di spettacolo travolgente, autentico e profondamente romagnolo.

Sul palco – trasformato in una vera osteria – si è respirata fin da subito un’atmosfera conviviale, fatta di bicchieri alzati, chiacchiere schiette e quella comicità senza filtri che è il marchio di fabbrica di Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi. Nessuna distanza tra artisti e pubblico: qui si è mangiato, bevuto e riso insieme, con gli spettatori diventati parte integrante dello spettacolo.

E proprio la schiettezza, cifra distintiva dei protagonisti, ha conquistato tutti. Battute dirette, ritmo serrato e una capacità unica di raccontare la quotidianità con ironia hanno dato vita a uno show che ha saputo coinvolgere e divertire dall’inizio alla fine. La sala gremita ha accompagnato lo spettacolo con applausi convinti, lasciandosi trasportare dall’atmosfera della vera osteria romagnola, quella che ti fa uscire con il sorriso e la voglia di tornarci.

A rendere il tutto ancora più ricco e imprevedibile, l’allegra brigata di musicisti e personaggi che animano questa originale osteria itinerante, contribuendo a creare uno spettacolo sempre diverso, dove il confine tra palco e platea si dissolve completamente.



