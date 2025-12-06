Ostia, anziana uccisa in casa a martellate: fermato il nipote 30enne

L’allarme dato dai vicini dopo aver sentito le urla. Ferito anche il compagno dell’80enne. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite; ancora da chiarire il movente

Tragedia questa mattina a Ostia, dove un’anziana di 80 anni è stata uccisa a martellate nella sua abitazione di via Molteni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, che intorno alle 8.30 hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento e hanno immediatamente contattato il 112.

Al loro arrivo, gli agenti di polizia hanno trovato la donna riversa a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno dell’anziana, che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Pochi minuti dopo il delitto, gli investigatori hanno fermato il nipote trentenne della vittima. Il giovane, fuggito dall’abitazione subito dopo l’aggressione, è stato rintracciato alla fermata della metropolitana, dove è stato bloccato dagli agenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione potrebbe essere scaturita da una lite familiare, anche se il movente resta ancora da accertare. La polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e ascoltando i testimoni.