Ottava edizione del Concerto di Natale a Rimini

Lunedì 8 dicembre la chiesa di Sant’Agostino ospita musica barocca e contemporanea con Rimini Classica e il coro Note in Crescendo

Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, della Regione Emilia e Romagna, nonché il gradimento della Presidenza della Repubblica, il Lions Club Rimini Host celebra l’ottava edizione del “Concerto di Natale” dedicato alla “Città di Rimini”, che si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 18 nella chiesa di Sant’Agostino (in via Cairoli, 36 - Rimini).

L’orchestra Rimini Classica, sotto la direzione artistica di Aldo Maria Zangheri, ed il coro Note in Crescendo, diretto da Fabio Pecci, eseguiranno un qualificato e rinnovato programma musicale di altissimo livello che varierà dalla musica barocca fino ai nostri giorni, per concludersi col brano “My Mountains” del compositore italiano Manolo da Rold, che sarà eseguito per la prima volta in assoluto.

Il concerto è tradizionalmente ad accesso gratuito e contiene una finalità sociale-benefica, invitando i cittadini a contribuire alla raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato al service “SNOEZELEN”, iniziativa dei Club Lions della 2ª Circoscrizione Romagna per la realizzazione, presso l’Ospedale

Bufalini di Cesena, di stanze multisensoriali dotate di tecnologie innovative coadiuvanti alle terapie contro l’Alzheimer e la demenza senile, migliorando benessere, qualità della cura in integrazione con le terapie tradizionali.

