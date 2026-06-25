Pagamento del parcheggio più rapido, anche a Bellaria il servizio Easy Park

Easy Park consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta dal proprio smartphone

EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, parte dell’azienda globale Arrive, è ora attiva anche a Bellaria Igea Marina. Disponibile in oltre 1000 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutti i comuni, italiani ed esteri, in cui è attivo, tra cui Rimini, Cesenatico e Gatteo.

Commenta Ivan Monticelli, Assessore alla Viabilità di Bellaria Igea Marina: "L'attivazione di EasyPark a Bellaria Igea Marina rappresenta certamente un'opportunità in più, preziosa, per i fruitori delle nostre aree di sosta. Ringraziamo pertanto la piattaforma Arrive per avere scelto la nostra città quale ulteriore step nell'estensione dell’app: attivazione coerente con quella semplificazione e digitalizzazione dei servizi verso cui opera la nostra Amministrazione e che, sempre in tema di sosta, vedrà a breve anche l'implementazione di nuovi parcometri che faciliteranno ulteriormente i pagamenti con carta."

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di comuni in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Bellaria Igea Marina e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e veloce” afferma Giuliano Caldo, Regional Director Southern Europe di Arrive.

Guida a Easy Park

Servono solo pochi secondi per installare l'app e iniziare ad usarla! Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Per gli utenti con abbonamento EasyPark Go, il costo del servizio è già incluso. Per tutti gli altri, è prevista una commissione pari al 15% dell’importo della sosta (commissione minima di 0,35 € e massima di 1,90€). L’importo totale, incluso il costo del servizio, viene indicato durante la procedura di pagamento.