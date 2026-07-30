Palio de lo Daino, debutta la visita guidata: arti e mestieri del Rinascimento

Per la 37ª edizione di Mondaino nasce “Sulle tracce dei Maestri”, un percorso alla scoperta di oltre cento botteghe e antichi saperi

Il Palio de lo Daino continua ad arricchirsi di novità e, in vista della 37ª edizione, in programma dal 20 al 23 agosto, presenta un'iniziativa pensata per permettere ai visitatori di entrare ancora più a fondo nell'anima della manifestazione. Accanto ai grandi spettacoli, ai cortei storici, alle taverne, alle sfide tra le Contrade e alle tante attrazioni che ogni giorno animano il borgo medievale, debutta infatti "Sulle tracce dei Maestri – Visita guidata alle Arti e ai Mestieri del Rinascimento", un'esperienza che trasforma Mondaino in un autentico museo interattivo a cielo aperto.

Il Palio de lo Daino è da sempre molto più di una semplice rievocazione storica. Per quattro giorni il borgo torna a vivere come nel Quattrocento, con oltre cento botteghe e postazioni dove artigiani e figuranti ricreano mestieri, tecniche e saperi tramandati nei secoli.

Lungo le vie del borgo saranno allestite oltre 100 postazioni dedicate alle discipline e alle professioni di un'epoca straordinaria, dove l'ingegno e la manualità dell'uomo hanno toccato le vette più alte. Un patrimonio che da quest'anno potrà essere scoperto anche attraverso visite guidate dedicate, accompagnati da esperti che condurranno i partecipanti in un affascinante viaggio nel tempo.

I partecipanti non solo scopriranno i segreti e gli aneddoti legati alla storia del paese e della manifestazione, ma potranno osservare da vicino il lavoro di artisti intenti a dipingere, di maestri impegnati a creare la carta, manufatti in terracotta e muri di mattoni e dello speziale con i suoi antichi rimedi. Un'occasione unica per comprendere il valore culturale di tradizioni che rischiavano di andare perdute.

Il tour inizierà con la visita alla torre dell’antica porta sovrastante l’ingresso del paese e si concluderà sul terrazzo della rocca che offrirà una vista mozzafiato sulla manifestazione e sul panorama circostante.

Informazioni utili e prenotazioni:

Le visite guidate si terranno nei giorni 20, 21 e 22 agosto, con partenza fissata alle ore 19:00 e 19:30 dal banco informazioni situato subito dopo l'ingresso principale del Palio. Per garantire un'esperienza intima e di alta qualità, i posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti per turno e la durata della visita è di un'ora.

I biglietti per l'iniziativa sono disponibili esclusivamente online sulla piattaforma ticketnation.it. Si consiglia la prenotazione anticipata data la disponibilità limitata di posti.



