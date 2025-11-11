Pallanuoto: esordio trionfale per l’Under 16 della Polisportiva Riccione

Nella prima giornata di campionato i giovani riccionesi superano il NCSC Faenza 22–8

Partenza con il botto per la formazione Under 16 della Polisportiva Riccione, che all’esordio in campionato supera nettamente il NCSC Faenza con il punteggio di 22–8 (parziali 7–2, 4–2, 6–2, 5–2), mostrando fin da subito ottime trame di gioco, compattezza e grande determinazione.





Il match, disputato allo Stadio del Nuoto di Riccione, è stato fin dalle prime battute in mano ai padroni di casa, che hanno chiuso il primo tempo avanti 7–2, indirizzando immediatamente la gara. Nei successivi tempi la squadra allenata dal mister Diego Biaggi ha mantenuto alto il ritmo, concedendo appena due reti per frazione e trovando spazio anche per i più giovani al primo anno nella categoria.

Protagonista dell’incontro Enea Pellegrini, autore di 8 gol, seguito da Matteo Collini (6) e Matteo Cevoli (4). In rete anche Corona (1), Ferri (1), Battelli (1) e Spadoni (1), a testimonianza di un attacco ben distribuito e di una squadra che sa coinvolgere tutti i suoi elementi.





Il Mister Diego Biaggi: “Siamo partiti subito bene, imponendo il nostro ritmo e cercando di giocare di squadra. Abbiamo commesso alcuni errori che dovremo evitare, ma la squadra mi sembra motivata e unita in vista delle prossime partite.”





“È stata una partita gestita bene, con energia e collaborazione da parte di tutti - è il commento del Capitano Alessandro Berardi. - Lavoreremo per migliorare ed essere sempre più pronti.”

Un debutto convincente dunque per la giovane formazione riccionese, che dimostra di avere solide basi e ampi margini di crescita in vista del prosieguo della stagione. Il prossimo appuntamento è per domenica 7 dicembre: RN Bologna vs Polisportiva Riccione , Piscina Sterlino a Bologna.









Tabellino

Polisportiva Riccione 22 – NCSC Faenza 8 (7–2) (4–2) (6–2) (5–2)

Marcatori Riccione: Pellegrini (8), Collini (6), Cevoli (4), Corona (1), Ferri (1), Battelli (1), Spadoni (1). In distinta: Berardi, Corona, Pellegrini, Ferri, Caligiuri, Battelli, Bartolini, Spadoni, Collini, Cevoli, Pugliese, Romani, Morana. Allenatore: Diego Biaggi.



