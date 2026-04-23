Pallanuoto Riccione, vittoria al cardiopalma a Piacenza: tre punti salvezza in Serie C

Gli uomini di Bellavista si impongono 8-7 in una gara intensa e decisiva; sorrisi anche dal settore giovanile con la Juniores ai playoff regionali e risultati alterni per le altre categorie

La Polisportiva Riccione non molla e continua a credere fermamente nella permanenza in Serie C. Sabato 18 aprile, nella cornice della storica piscina "Raffalda", i romagnoli hanno conquistato tre punti d'oro battendo la Piacenza Pallanuoto Academy per 8-7 al termine di una sfida intensa, vibrante e vietata ai deboli di cuore.

La cronaca del match

L'approccio dei ragazzi della "Perla Verde" è devastante. Consapevoli dell'importanza della posta in palio, i biancazzurri (in calottina nera per l'occasione) sorprendono i padroni di casa con una partenza sprint: il primo parziale si chiude con un netto 4-1 grazie alle marcature di Mainardi (doppietta), De Maldè e Rossetti.

Nel secondo quarto, Piacenza riorganizza le idee e tenta la rimonta. La frazione è segnata da episodi che sembrano girare a sfavore dei riccionesi: prima Antonioli fallisce una ghiotta occasione in controfuga a tu per tu con il portiere Bosi, poi, a un solo secondo dalla sirena, l’estremo difensore piacentino Bosi trova un incredibile gol "da porta a porta", sorprendendo Sbrozzi (subentrato a Sacchi, colto da un improvviso malessere poco prima dell'inizio).

Il parziale di 3-1 per Piacenza riapre completamente i giochi. Il terzo tempo è una scacchiera tattica: le difese prevalgono sugli attacchi e le due squadre si annullano a vicenda, chiudendo la frazione sull'1-1 (rete di Balducci per il Riccione).

L'ultimo periodo è pura adrenalina. Le squadre si rincorrono colpo su colpo fino al momento decisivo: a 2’32” dalla fine, Alessandro Mancini scocca un tiro preciso che si insacca alla sinistra di Bosi, firmando il vantaggio ospite. Gli ultimi secondi sono drammatici, Riccione deve difendersi in inferiorità numerica per l'espulsione di De Maldè, ma il tiro del possibile pareggio piacentino si stampa sul palo. Sbrozzi è lesto a recuperare la sfera e i romagnoli gestiscono il cronometro con freddezza fino alla sirena finale.

Le voci dal campo Coach Bellavista: “Abbiamo giocato un match tosto contro un’ottima squadra. È stata una partita dura e fisica, ma corretta. Siamo partiti molto bene, poi abbiamo sofferto il loro ritorno, ma con spirito di sacrificio e un pizzico di fortuna nel finale abbiamo ottenuto un risultato indispensabile per la salvezza. Sono soddisfatto di come i ragazzi si siano aiutati in acqua. Ora testa a Cremona: un’altra trasferta durissima dove dovremo dare tutto.”

Alessandro Mancini (Attaccante): “Sono felice per il gol vittoria, ma soprattutto per la prestazione collettiva. Abbiamo lottato e sofferto insieme fino all'ultimo secondo. Questo è lo spirito giusto: dobbiamo crederci e provarci così in ogni partita da qui alla fine.

Risultati giovanili: weekend di emozioni contrastanti per le formazioni giovanili della Polisportiva Riccione, impegnate negli ultimi turni di campionato tra sogni di gloria e lezioni da imparare per il futuro. La Juniores vola ai Playoff regionali! I ragazzi dell’Under 18 superano il Carpi e conquistano la semifinale contro Bologna. Battuta d'arresto a Faenza per la categoria Ragazzi.

Juniores (U18): cuore e semifinale

Vittoria pesantissima per la formazione Juniores (U18), che nell’ultima gara del girone riesce a piegare la resistenza di un agguerrito Carpi con il risultato di 11-10. È stata una partita sofferta, giocata sul filo dei nervi, ma la determinazione dei ragazzi della Perla Verde ha prevalso.

Grazie a questo successo, il Riccione blinda il terzo posto in classifica, un piazzamento fondamentale che garantisce l'accesso alla semifinale playoff regionale. Il prossimo ostacolo sulla strada verso il titolo sarà la corazzata De Akker Bologna, una sfida di altissimo livello che promette grande spettacolo.

Categoria Ragazzi (U14): stop esterno a Faenza

Domenica amara, invece, per la categoria Ragazzi (U14). I giovani atleti guidati da mister Biaggi sono incappati in una giornata storta nella vasca di Faenza. I padroni di casa si sono imposti con un netto 17-11, infliggendo una brusca battuta d’arresto ai biancazzurri.

Nonostante una prestazione sottotono rispetto agli standard abituali, la sconfitta servirà da stimolo al gruppo di Biaggi per tornare immediatamente al lavoro e correggere gli errori difensivi emersi durante il match, in vista dei prossimi impegni stagionali.



