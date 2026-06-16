Pallavolo Viserba, nuovi soci e ingresso nel progetto Unica: “L’identità resta salda”

La storica società riminese apre una nuova fase della sua storia. Cristina Bini: “Un futuro affascinante senza stravolgere ciò che siamo"

Una nuova fase per la Pallavolo Viserba, che si prepara ad affrontare il futuro con l’ingresso di nuovi soci e l’avvicinamento al progetto Unica, la realtà nata dalla collaborazione tra Riccione Volley e Consolini Volley. Un percorso che punta a rafforzare il settore giovanile e la crescita tecnica della società, senza però rinunciare alla propria identità.

Le novità sono state presentate nella palestra “Flavia Casadei”, sede storica del club, dalla presidente Cristina Bini insieme ai nuovi protagonisti del progetto.

«Abbiamo ritenuto giusto condividere direttamente con i nostri tesserati e con le loro famiglie questi importanti cambiamenti», ha spiegato Bini, aprendo l’incontro con un ringraziamento alle società del territorio presenti. «La Pallavolo Viserba nasce nel 1973 grazie a Valter Rinaldi e Paolo Stefanini ed è da oltre cinquant’anni una realtà consolidata del volley riminese. Dal 2017 abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento che ci ha portato a raggiungere risultati importanti, dalla Serie C maschile e femminile alla crescita del settore giovanile. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti, coerente con la nostra storia».

La presidente ha poi annunciato l’ingresso di due nuove figure nella struttura societaria. «Entrano a far parte del progetto Elena Lazzarini, storica allenatrice che seguirà anche il settore maschile, e Mauro Morri, che affiancherà la dirigenza nella gestione della società».

Il cambiamento più significativo riguarda però il rapporto con Unica. «Abbiamo deciso di avvicinare la Pallavolo Viserba a questo progetto che unisce alcune società del territorio per sviluppare insieme il settore giovanile attraverso staff e metodologie condivise», ha spiegato Bini. «Voglio però essere molto chiara: la Pallavolo Viserba manterrà la propria identità e la propria indipendenza, sia sul piano economico sia su quello sportivo».

A illustrare la filosofia di Unica è stato Alessandro Zanchi, direttore tecnico del progetto e da oggi anche nuovo socio della Pallavolo Viserba.

«Ringrazio Cristina e tutti i soci per avermi accolto con grande fiducia», ha dichiarato. «Ho scelto di entrare in questa società perché credo nella sua storia, nelle persone che la compongono e nel lavoro svolto negli anni. Porto con me l’esperienza maturata nel progetto Unica e nello staff della Consolini Volley, con l’obiettivo di metterla a disposizione della Pallavolo Viserba».

Zanchi ha sottolineato come l’ingresso nel progetto rappresenti un’opportunità di crescita per i giovani atleti. «Da oggi la Pallavolo Viserba entra ufficialmente in Unica insieme a Riccione Volley e Consolini Volley. L’obiettivo è costruire percorsi condivisi per il settore giovanile. Unica porta metodo, confronto e nuove opportunità, mentre Viserba contribuisce con la sua storia e il suo forte radicamento sul territorio».

Sul piano pratico, per le famiglie non ci saranno cambiamenti immediati. Lo ha chiarito Marco Balducci, direttore organizzativo di Unica. «La Pallavolo Viserba continuerà a gestire autonomamente le proprie squadre, gli allenamenti e il tesseramento. A questo si aggiungerà il coordinamento tecnico di Unica, con programmazione condivisa, staff comuni e momenti di confronto tra le atlete delle diverse società. Il nostro obiettivo è ampliare le opportunità senza stravolgere le abitudini».

La prima iniziativa concreta del nuovo corso sarà il camp “Una settimana da Serie A”, in programma dal 22 al 26 giugno e rivolto alle ragazze nate tra il 2007 e il 2014. Cinque giorni di allenamento insieme allo staff dell’Omag-Mt.

«Sarà la prima occasione per vedere da vicino il lavoro che abbiamo illustrato oggi», ha concluso Cristina Bini. «Le iscrizioni sono già aperte. Inoltre continueremo a investire nel torneo “Una schiacciata per Mila”, nato per ricordare una nostra giovane atleta e diventato negli anni un appuntamento di riferimento per molte società. Crediamo fortemente in questo percorso: da oggi lavoreremo tutti insieme in un’unica direzione, con un solo obiettivo, la pallavolo».