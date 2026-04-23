Palpeggiamenti e rissa in discoteca: giovane torinese sotto processo

Ascoltati i testimoni chiave

Un 25enne originario di Torino è imputato per violenza sessuale in relazione a un episodio avvenuto nell’estate 2022 in un locale della Riviera di Rimini.

Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava con amici quando avrebbe importunato una ragazza, tentando di baciarla e palpeggiandola. Ne è nato un parapiglia che ha coinvolto più persone, con l’intervento dei carabinieri.

Il ragazzo, identificato il giorno successivo, è ora sotto processo. Nell’ultima udienza sono stati ascoltati due testimoni, accompagnati in aula su disposizione del tribunale.