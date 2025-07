Palpeggiata mentre rientrava a casa, violenza su una turista a Novafeltria

Comunità indignata. Il Sindaco: "A breve l'installazione di telecamere in tutto il territorio"

Un grave episodio di violenza ai danni di una donna si è verificato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio a Novafeltria, tra piazza Vittorio Emanuele e via Cavour, nel cuore del centro storico. La vittima è una cittadina statunitense, madre di una giovane studentessa attualmente in paese per partecipare al progetto culturale "Voci nel Montefeltro".

Stando a una prima ricostruzione, la donna stava rientrando nel proprio alloggio quando sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da un giovane, descritto come un ragazzo di colore. I dettagli dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento, ma pare che la donna, visibilmente spaventata, sia riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in un bar del centro ancora aperto a quell’ora.

I gestori del locale, notando lo stato di agitazione della donna, hanno prontamente contattato le forze dell’ordine. All’arrivo della pattuglia, però, l’aggressore si era già allontanato.

Nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio, la vittima si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Novafeltria per sporgere formale denuncia. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del responsabile, anche grazie alle testimonianze raccolte.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Novafeltria, nota per essere un luogo tranquillo e accogliente, da sempre lontano da fatti di cronaca di questo tipo. C'è forte indignazione per quanto accaduto a una persona ospite del paese. Contattato in merito all’accaduto, il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini si è detto profondamente amareggiato, esprimendo la propria vicinanza alla vittima. Ha inoltre sottolineato come l’amministrazione comunale sia costantemente in contatto con le forze dell’ordine per prevenire episodi di criminalità e garantire la sicurezza sul territorio.

Il primo cittadino ha annunciato che a breve saranno installate nuove telecamere di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, compresa la Strada Statale 258. Il Comune ha infatti partecipato a un bando per ottenere i fondi necessari al potenziamento del sistema di sicurezza, rinnovando la propria fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, attualmente impegnate nelle indagini per fare piena luce sull’accaduto.