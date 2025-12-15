Panettoni artigianali per le associazioni: un dono di riconoscenza a Riccione

Gli studenti dello IAL di Riccione realizzano i panettoni che saranno donati alle associazioni locali

La Commissione per le Pari opportunità promuove un’iniziativa dedicata alle associazioni di volontariato del territorio, alle quali verrà donato un panettone artigianale realizzato dagli studenti dello IAL di Riccione. Un gesto simbolico nato dal desiderio della commissione di esprimere riconoscenza verso chi, con impegno e dedizione, sostiene ogni giorno le persone più fragili e contribuisce alla crescita sociale della comunità.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti dalla commissione, volto a creare strumenti di conoscenza e riflessione che favoriscano la consapevolezza di sé e relazioni affettive fondate sul rispetto, sulla reciprocità e sul riconoscimento del valore delle differenze.

Ogni anno la Commissione promuove attività di sensibilizzazione per prevenire la violenza di genere e diffondere una cultura del rispetto e vede nel volontariato un prezioso alleato nel sostenere chi è più vulnerabile. Per questo motivo ha scelto di ringraziare le associazioni di volontariato cittadine con un dono che ha anche un valore educativo: i panettoni artigianali dello IAL saranno infatti realizzati dagli studenti, il cui ricavato verrà impiegato per finanziare progetti scolastici interni, favorendo così la partecipazione attiva delle nuove generazioni.



“Sostenere il volontariato significa sostenere l’anima più autentica della nostra comunità - afferma l’assessore alle Pari opportunità, Marina Zoffoli -. Con questo gesto simbolico vogliamo ribadire il nostro grazie a chi ogni giorno offre tempo, competenze e sensibilità per aiutare chi è più in difficoltà. Allo stesso tempo, promuovere percorsi di consapevolezza e rispetto nelle relazioni affettive rappresenta un impegno imprescindibile, soprattutto di fronte ai dati drammatici che il nostro Paese continua a registrare. Riccione vuole essere una città che educa, accoglie e protegge.”

“La Commissione opera per promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della valorizzazione delle differenze, mettendo al centro le persone e i loro bisogni - aggiunge la Presidente della Commissione Pari opportunità, Eleonora Ruggeri -. Crediamo che la crescita di una comunità passi anche dalla capacità di riconoscere e di accogliere, attraverso varie iniziative, chi si trova in situazioni di fragilità. Il nostro ringraziamento va alle associazioni di volontariato che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà sul territorio. Coinvolgere lo IAL in questa iniziativa significa inoltre valorizzare il ruolo dei giovani e il loro contributo alla costruzione di una società più attenta e accogliente.”