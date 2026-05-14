Pantani, chiesta l’archiviazione sul caso Madonna di Campiglio

Svolta nell’inchiesta sul Giro d’Italia 1999: la Procura di Trento non ha trovato riscontri sufficienti sull’ipotesi di un intervento della Camorra dietro l’esclusione del “Pirata”

La Procura di Trento ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sul caso Marco Pantani e sul contestato stop di Madonna di Campiglio al Giro d’Italia del 1999. Dopo oltre un anno di accertamenti e più di 70 persone ascoltate, la pm della Dda Patrizia Foiera ha depositato un verbale di 150 pagine ritenendo insufficienti gli elementi raccolti per sostenere eventuali responsabilità penali.

L’inchiesta puntava a chiarire la presunta influenza della Camorra sull’esclusione del campione romagnolo dalla corsa rosa. Il 5 giugno 1999, quando Pantani era leader della classifica generale e vicino alla vittoria finale, venne fermato dopo un controllo sull’ematocrito. Negli anni era emerso il sospetto che le provette potessero essere state alterate, ma secondo la Procura non sono emersi riscontri probatori adeguati.