Paolo Rossi porta i classici sul palco di Verucchio

Sabato 13 dicembre al Teatro Pazzini Stand up classic, tra Shakespeare, Omero e Orazio in chiave comica e contemporanea

Una serata di comico d’autore al Teatro Pazzini di Verucchio. A salire sul palco sabato 13 dicembre 2025 (ore 21:15) è Paolo Rossi con Stand up classic - Letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri ancora…

Uno spettacolo di e con Paolo Rossi, con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila.

Immaginate di incontrare Omero, Shakespeare e Orazio al bar, tra una risata e un riff di chitarra. In Stand Up Classic Paolo Rossi trasforma le parole dei grandi autori della letteratura classica in uno spettacolo comico e contemporaneo, accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila.

I testi antichi prendono vita attraverso libere associazioni capaci di connettere passato e presente, generando un dialogo immediato con lo spettatore. Un viaggio lungo i secoli, durante il quale la poesia e il teatro classici tornano a essere accessibili e vibranti. Intrecciando i linguaggi della poesia, del teatro e della stand-up comedy, Rossi propone un inedito incontro con i classici, rendendo manifesto il loro lato ironico, umano e ancora molto attuale.

Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire.

Un evento imperdibile per chi ama la letteratura, il teatro e la stand-up comedy.