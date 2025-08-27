Papa Leone con i Patriarchi: "No a spostamenti forzati da Gaza"

L’appello all’udienza generale: "Difendere i civili, liberare gli ostaggi, fermare la spirale di violenza"

«Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente e che si faciliti l'ingresso degli aiuti umanitari, con il pieno rispetto del diritto internazionale». Con queste parole papa Leone ha rinnovato il suo appello per la pace in Terra Santa durante l’udienza generale.

Il Pontefice ha chiesto con forza che «venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva e di spostamento forzato della popolazione».

Papa Leone si è poi detto in sintonia con i Patriarchi di Gerusalemme, che in una dichiarazione congiunta diffusa ieri hanno sollecitato la comunità internazionale a «porre fine alla spirale di violenza e di guerra» e a «dare priorità al bene comune delle persone».

Un appello che si aggiunge ai numerosi richiami lanciati dal Pontefice nelle ultime settimane, con l’obiettivo di fermare la sofferenza della popolazione civile e aprire la strada a una pace giusta e duratura.