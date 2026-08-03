Papa Leone in visita a San Marino: altissima la richiesta di partecipazione all'evento

Ci saranno comunque alcune zone libera di accesso lungo il percorso da Torraccia fino all'ingresso del centro storico

Cresce l’attesa nella Diocesi di San Marino-Montefeltro per la visita di Papa Leone XIV, in programma il 22 agosto. La preparazione all’evento entra ora nella fase conclusiva, dopo la chiusura delle registrazioni attraverso le parrocchie.

La partecipazione annunciata dai fedeli è stata molto alta: le richieste hanno superato ampiamente il numero dei posti disponibili. L’accesso alle aree riservate al pubblico sarà possibile esclusivamente tramite il pass. Chi non è riuscito ad iscriversi potrà vivere la visita del Santo Padre in alcune zone libere di acceso lungo il percorso da Torraccia fino all’ingresso del centro storico.

Il percorso di avvicinamento alla visita è accompagnato da incontri di preghiera e riflessione. Dopo la presentazione dell’enciclica “Magnifica humanitas” proposta dalle Monache Agostiniane di Pennabilli, prosegue fino al 10 agosto la novena in preparazione alla solennità di Santa Chiara d’Assisi: ogni sera, dalle 20.30, le Monache Clarisse di Valdragone propongono un dialogo tra la figura della Santa e la “Magnifica humanitas” di Papa Leone XIV.

Un ulteriore appuntamento è fissato per lunedì 17 agosto, nella Sala Montelupo di Domagnano, con l’incontro “Un anno con il Papa Prevost. Una serata di parole e immagini per conoscere meglio il Papa”, al quale parteciperà il dott. Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana.

Nel clima di attesa rientrano anche alcune celebrazioni significative per la comunità diocesana: la festa di San Leone (patrono della Diocesi), il Perdono d’Assisi a Sant’Igne e la Camminata del Risveglio verso la Madonna del Faggio del prossimo 16 agosto. Sono appuntamenti che accompagnano il territorio verso l’incontro del 22 agosto con Papa Leone XIV.