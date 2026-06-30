Papa Leone XIV a Rimini, scatta la chiamata ai volontari

La diocesi cerca migliaia di persone per il 22 agosto: già 500 le adesioni. Il Pontefice arriverà dal Meeting, passerà in cattedrale e chiuderà la giornata con la messa sulla spiaggia

Manca meno di un mese alla visita di Papa Leone XIV e la diocesi riminese ha lanciato l'appello: servono migliaia di volontari per organizzare l'accoglienza del Pontefice, atteso in città il 22 agosto.

Il programma della giornata prevede tre tappe principali. Dopo aver fatto sosta a San Marino, il Papa raggiungerà il Meeting di Rimini, per poi spostarsi in cattedrale. La giornata si chiuderà in serata con la celebrazione della messa sulla spiaggia, dove sono attese migliaia di fedeli.

Per un evento di queste dimensioni, l'organizzazione richiede un dispiegamento di forze non indifferente: l'area di Marina Centro verrà allestita con varchi d'ingresso, controlli di sicurezza e settori dedicati al pubblico, secondo un modello già collaudato per i grandi eventi che la città ospita abitualmente.

Le adesioni dei volontari hanno già superato quota 500, ma il numero necessario per coprire tutte le esigenze organizzative — dall'accoglienza alla gestione dei flussi, fino all'assistenza ai fedeli — è destinato a salire considerevolmente nelle prossime settimane.

Per chi fosse interessato a partecipare, l'appuntamento è per domani sera, alle 21, in sala Manzoni: si tratta del primo incontro pubblico aperto a tutti gli aspiranti volontari, durante il quale verranno illustrati i dettagli organizzativi e le modalità di coinvolgimento.