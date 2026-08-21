Papa Leone XIV al Meeting: tappe e orari della visita a Rimini

Arrivo alle 14.45 in Fiera, percorso tra i padiglioni, mostre e incontro con i bambini. Alle 16 il discorso, quindi Duomo e Messa al Porto

L'attesa è finita. Domani Papa Leone XIV arriverà a Rimini per la sua visita al Meeting, in un pomeriggio che lo porterà dalla Fiera al centro della città, tra il percorso nei padiglioni, l'incontro con bambini e famiglie, il discorso al Grand Auditorium e, infine, la Messa al Porto. L'arrivo è previsto alle nel primo pomeriggio. Ecco il programma completo della visita.

L'elicottero del Papa è atteso alle 14.45 all'elisuperficie della Fiera. Dopo l'accoglienza da parte delle autorità, Leone XIV entrerà dal lato Ovest e attraverserà i padiglioni lungo un percorso transennato di circa un chilometro. I visitatori potranno disporsi lungo le transenne per salutarlo.

Durante il tragitto sono previste due visite private alle mostre dedicate a sant'Agostino, nel padiglione C2, e a Léon Harmel, nel padiglione C1. Prima di raggiungere il Grand Auditorium, il Papa farà anche una breve tappa al Villaggio Ragazzi Yoga, dove incontrerà bambini, ragazzi e famiglie.

Alle 16 arriverà il momento centrale della visita, con l'intervento di Leone XIV nel Grand Auditorium B7-D7. L'accesso alla sala sarà riservato a chi possiede il pass e sarà possibile entrare dalle 13.30 alle 14.45 dal varco B0, ingresso Sud. Dopo le 14.45, per motivi di sicurezza, non sarà più possibile accedere. Chi non avrà posto in sala potrà seguire l'intervento dagli altri spazi della Fiera e dagli schermi installati nei padiglioni. La visita sarà trasmessa anche in streaming sui canali del Meeting e del Vaticano, mentre dalle 15.45 è prevista la diretta televisiva su Rai Uno.

Per consentire a tutti di partecipare alla visita, le principali attività del Meeting saranno sospese dalle 14 alle 18. Resteranno aperti gli stand degli espositori e le aree di ristorazione. Convegni e incontri riprenderanno dalle 19.30, mentre gli appuntamenti serali sono confermati.

Terminato l'appuntamento in Fiera, la visita proseguirà in centro. Alle 17.30 circa il Papa sarà al Duomo di Rimini per incontrare persone fragili e malate. Alle 18.30 raggiungerà invece il Porto, dove presiederà la Santa Messa. Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta anche dal Grand Auditorium.