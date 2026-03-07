Paralimpiadi invernali: un riccionese tra i portacartelli alla cerimonia inaugurale

Premio all’impegno sociale: il presidente di Futuro Verde Alessandro Romano sfila alle Paralimpiadi

C’era anche un riccionese tra i protagonisti della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena ieri sera alle 20 all’Arena di Verona.

Alessandro Romano, 27 anni, è stato infatti tra i dieci italiani scelti come “placard bearer”, i portacartelli che aprono la sfilata degli atleti. Romano ha guidato la delegazione della Spagna portando il cartello della nazione.

La selezione è avvenuta attraverso un programma promosso da Coca-Cola, partner dei Giochi olimpici e paralimpici, che per l’evento ha individuato in tutta Italia dieci persone impegnate nel sociale e nel volontariato.

Romano è presidente dell’associazione ambientale Futuro Verde Aps, attiva tra Riccione e il territorio riminese con iniziative di educazione ambientale, pulizia del territorio e progetti nelle scuole.

«È stato un grande orgoglio – ha commentato – per me ma anche per Riccione e per tutti i volontari che sostengono queste iniziative».