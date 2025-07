Parcheggi a Viserba Mare, consigliere Mazzarino chiede soluzioni per chi abita tutto l’anno

La riduzione dei posti auto e le chiusure viarie creano disagi e portano a multe frequenti

Claudio Mazzarino, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, in una nota stampa evidenzia le crescenti difficoltà vissute dai residenti di Viserba Mare. L’introduzione della ZTL e la creazione del Parco del Mare Nord hanno trasformato vie fondamentali in strade senza uscita, riducendo drasticamente i posti auto senza offrire soluzioni alternative per chi abita stabilmente nel quartiere. Questi cambiamenti hanno anche complicato l’accesso dei mezzi di soccorso. I residenti, dice Mazzarino, si trovano quotidianamente a dover parcheggiare in modo irregolare a causa della scarsità di spazi, rischiando sanzioni che aumentano la frustrazione. Mazzarino sollecita la realizzazione di parcheggi riservati o preferenziali per i residenti.





La nota stampa di Claudio Mazzarino

Ogni estate Viserba Mare si trasforma: turisti, traffico, auto ovunque. Ma dietro questa vivacità si nasconde la difficoltà crescente di chi in questo quartiere ci abita tutto l’anno, costretto a fare i conti con scelte urbanistiche e viabilistiche che ne complicano la quotidianità, in particolare sul tema parcheggi.



Con la creazione della ZTL e del Parco del Mare Nord, il Comune ha chiuso al traffico vie fondamentali come via Puccini, De Amicis e Rossini, trasformandole in strade senza uscita a doppio senso e vietando la sosta su entrambi i lati. Decine di posti auto sono spariti, senza che venissero offerte soluzioni alternative ai residenti.



Queste modifiche hanno avuto ripercussioni anche sull’accesso dei mezzi di soccorso: è noto l’episodio in via Catalani, dove i vigili del fuoco non sono riusciti a intervenire con le autobotti a causa delle chiusure viarie.



Nel frattempo, i residenti si trovano ogni giorno a convivere con auto parcheggiate selvaggiamente sotto casa: in contromano, davanti agli incroci o addirittura bloccando l'accesso. In molte vie, la pressione turistica rende difficile trovare un posto regolare, e i residenti – pur vivendo lì – sono spesso costretti a violare le regole per riuscire a parcheggiare vicino alla propria abitazione. Ma chi ha davvero la colpa, se i parcheggi non ci sono?



Segnalare le violazioni diventa un dilemma: i cittadini chiamano la polizia locale per sicurezza, ma questo porta spesso a sanzioni anche per i residenti, magari per pochi centimetri sotto i 5 metri previsti dal Codice della Strada. La convivenza diventa complicata, e cresce la frustrazione in un clima di confusione e percepita disomogeneità.

Ci segnalano stalli con misure difformi, anche in prossimità degli incroci, generando disagio anche tra gli stessi agenti incaricati di far rispettare le norme.



Serve una soluzione concreta: istituire parcheggi riservati o preferenziali per chi vive nel quartiere, come già accade in centro storico e a Marina Centro. Era una promessa fatta nel 2020, quando il Comune invitò i residenti a registrare le targhe delle proprie auto. A oggi, la ZTL è attiva e le multe sono frequenti, ma dei parcheggi promessi nessuna traccia.



Chi ha scelto di vivere a Viserba Mare chiede solo di farlo con dignità: senza dover girare per ore per parcheggiare, senza temere sanzioni ingiuste, e con la certezza che in caso di emergenza i soccorsi possano arrivare rapidamente.



L’ascolto dei residenti non è una concessione: è il fondamento per una città davvero equa, vivibile e sostenibile in tutte le stagioni.