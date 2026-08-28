Parco del Mare a San Giuliano, al via la gara per completare il waterfront

Pubblicato il bando da oltre 4,1 milioni di euro: due lotti per completare il lungomare con dune artificiali, verde, percorsi, illuminazione e nuovi arredi

È stato pubblicato il bando di gara per il completamento degli interventi che porteranno a compimento il Parco del Mare nel tratto di San Giuliano, per un importo complessivo a base d'asta di oltre 4 milioni (4.189.906,15 euro). Le imprese interessate a partecipare alla procedura aperta, che assegnerà i lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potranno presentare le proprie proposte fino al 30 settembre prossimo, entro le ore 13.

La gara, pubblicata ieri - 27 agosto - rientra nell'Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile e si articola in due lotti distinti, entrambi destinati a dare forma definitiva al nuovo waterfront cittadino lungo via Ortigara. Il primo lotto riguarda il completamento fisico del lungomare di San Giuliano e prevede la realizzazione del sistema dunale artificiale che raggiungerà una quota di 2,85 metri, concepito come difesa naturale dall'erosione costiera e dalle mareggiate. I lavori comprendono demolizioni, scavi, la posa di nuovi sottoservizi idrici, il consolidamento con palancole e la predisposizione degli impianti tecnologici, tra cui il sistema di videosorveglianza, oltre ai primi arredi urbani.

Il secondo lotto riguarda invece le infrastrutture verdi che completeranno il nuovo paesaggio del Parco del Mare: percorsi pedonali e passerelle per superare il dislivello della duna, la piantumazione di alberature autoctone e di essenze arbustive ed erbacee per il consolidamento naturale del sistema dunale, oltre alla nuova illuminazione pubblica, all'impianto di irrigazione intelligente e agli arredi destinati a usi sportivi, ludici e ricreativi.

I due interventi, i cui progetti esecutivi erano stati approvati dalla Giunta lo scorso dicembre per un valore complessivo superiore ai 5 milioni di euro grazie ai contributi del programma regionale POR-FESR integrati da risorse comunali, rappresentano un ulteriore tassello del percorso che sta trasformando il lungomare riminese in una grande infrastruttura verde e blu tra la città e l'arenile.