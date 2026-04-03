Pasqua 2026, Rimini parte forte: 450 hotel aperti e prenotazioni in crescita

La città guarda con fiducia ai ponti primaverili e a un maggio caldissimo tra RiminiWellness, fiere e i concerti di Vasco Rossi

Con la Pasqua Rimini inaugura un mese di aprile ricco di appuntamenti. I dati sono incoraggianti e, nonostante il contesto nazionale ed internazionali piuttosto complicato, Rimini si conferma un punto di riferimento delle vacanze pasquali, soprattutto per gli italiani. Con 450 alberghi aperti e un’occupazione media che si sta attestando al 70% grazie alla crescita delle prenotazioni last minute, spinte dal miglioramento meteo, Rimini si appresta ad accogliere i turisti per il primo grande banco di prova dell’estate.

Per scoprire la città durante il weekend pasquale, VisitRimini propone un calendario di city tour guidati:

venerdì 4 aprile alle 15.30 le Meraviglie di Rimini – City Tour, e alle 16.00 il Fashion Tour dedicato a Riviera Dream Vision , la mostra che celebra i 75 anni del distretto moda romagnolo.

sabato 5 aprile alle 10.30 il percorso Rimini tra storia e mare, dalla Vecchia Pescheria al Borgo dei Pescatori.

domenica 6 aprile la Fellini Experience, un viaggio nei luoghi e nelle atmosfere ispirate al maestro riminese.

Al centro dell’offerta turistica 2026 c’è il Rimini Pass, la nuova card digitale ufficiale per vivere la destinazione in modo semplice e conveniente. Integrato nei pacchetti di molti hotel, il Rimini Pass include ingressi ai musei e ai siti culturali dell’entroterra, trasporti pubblici ed esperienze. Tra le novità: accesso gratuito alla Ruota Panoramica e l’inserimento del biglietto Mirabilandia nella versione da 7 giorni, rendendo la card particolarmente vantaggiosa per famiglie e soggiorni prolungati. La nuova versione in lingua polacca conferma inoltre la crescente internazionalizzazione della destinazione.

La Pasqua coincide anche con la riapertura dei parchi tematici (Mirabilandia, Italia in Miniatura, Aquafan, Oltremare e Fiabilandia) e con l’attivazione di numerosi pacchetti family che combinano pernottamento, Rimini Pass e attività sul territorio.

Il weekend pasquale ospita uno degli eventi sportivi più attesi: il Paganello, torneo internazionale di frisbee sulla spiaggia che richiama squadre da tutto il mondo. Il calendario sportivo prosegue il 19 aprile con la Rimini Marathon, confermando la vocazione della città per i grandi eventi outdoor. Dal 3 al 6 aprile il Parco Marecchia accoglie inoltre lo Streat Food Truck Festival, con cucine su ruote e specialità da tutta Italia.

Le prospettive dell’occupazione alberghiera sono positive anche per i weekend successivi, sostenute dai ponti primaverili e da un bimestre particolarmente intenso che vedrà alternarsi eventi sportivi, congressi e fiere con forte presenza nazionale e internazionale.

Il mese di maggio culminerà in una settimana ad alta intensità turistica, favorita dalla coincidenza con la Pentecoste (24 maggio) e dagli appuntamenti di fine mese: RiminiWellness (28–31 maggio) e i due concerti di Vasco Rossi (29 e 30 maggio), in continuità con il ponte del 2 giugno.