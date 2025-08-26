Altarimini

Passa col rosso, lo schianto è inevitabile

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi

A cura di Redazione
26 agosto 2025 11:48
Passa col rosso, lo schianto è inevitabile - Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Cronaca
Condividi

Martedì mattina si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Martinelli e via Marconi a Miramare di Rimini. Due auto si sono scontrate quando una delle due ha attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma entrambi i veicoli hanno riportato danni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità dell’accaduto.


Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini