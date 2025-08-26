Passa col rosso, lo schianto è inevitabile

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi

Martedì mattina si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Martinelli e via Marconi a Miramare di Rimini. Due auto si sono scontrate quando una delle due ha attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma entrambi i veicoli hanno riportato danni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità dell’accaduto.



